Actualidade

A Câmara de Vila Franca de Xira manifestou-se hoje surpreendida pela decisão de não renovação da Parceria Público-Privada (PPP) do hospital localizado neste município, salientando que esta unidade tem vindo a ser identificada como uma das melhores do país.

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT) anunciou hoje ter comunicado à entidade gestora do Hospital de Vila Franca (HVFX) a não renovação do contrato de gestão desta Parceria Público-Privada (PPP).

Fonte da assessoria de imprensa da Câmara Municipal disse à Lusa que a autarquia ficou "surpreendida com esta decisão", porque se trata "de um hospital que tem vindo a ser identificado por entidades externas e independentes como um dos melhores do país".