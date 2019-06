Roland Garros

A tenista japonesa Naomi Osaka, líder do ranking mundial, foi hoje eliminada na terceira ronda do torneio de Roland Garros, segundo Grand Slam de 2019, ao perder em dois 'sets' com a checa Katerina Siniakova.

Osaka, primeira cabeça de série da prova francesa em terra batida, perdeu nos 16 avos de final com surpreendente facilidade perante Siniakova, 42.ª da hierarquia feminina, pelos parciais de 6-4 e 6-2, após uma hora e 19 minutos de confronto.

A derrota da tenista japonesa, de 21 anos, não a impedirá de conservar a liderança do ranking da WTA, em função dos resultados das principais perseguidoras, entre as quais a checa Karolina Pliskova, número dois do mundo, que também foi afastada na terceira ronda do torneio parisiense.