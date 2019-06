Actualidade

O Ministério Público pediu hoje a prisão preventiva para Joaquim Couto e Manuela Couto, arguidos do processo "Teia", que corre no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, informou fonte judicial.

O presidente da Câmara de Santo Tirso e a mulher, a empresária Manuela Couto, são os principais visadas pelo procurador, que pede ainda a prisão domiciliária com pulseira eletrónica para Miguel Costa Gomes, presidente da Câmara de Barcelos.

As defesas vão contestar a partir das 21:30.