Actualidade

O secretário-geral do PCP afirmou, no sábado, que a não renovação da Parceria Público-Privada (PPP) com Hospital de Vila Franca confirma que a solução não é manter este tipo de parcerias, mas "revertê-las para a esfera pública".

Em comício no Barreiro, no distrito de Setúbal, Jerónimo de Sousa considerou que o fim das PPP com o Hospital de Braga, Cascais e Vila Franca de Xira vem "confirmar que a solução não é manter as PPP com este ou aquele grupo privado, mas rim revertê-las para a esfera pública para garantir um Serviço Nacional de Saúde universal, geral e gratuito".

O fim da parceria com o Hospital de Vila Franca foi anunciado no sábado e, segundo a ministra da Saúde, Marta Temido, deve-se às atuais necessidades da população servida pela unidade, quer em termos de patologias, quer de volume de doentes.