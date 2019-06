Actualidade

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) baixou hoje a sua previsão de lucros para este ano para 28 mil milhões de dólares (25.020 milhões de euros), devido à desaceleração na procura e ao aumento de custos.

Apesar de 2019 dever representar dez anos consecutivos positivos para o setor, os números implicam uma redução significativa em relação aos 35,5 milhões de dólares (31.721 milhões de euros) em lucros previstos em dezembro, número que, por sua vez, já traduzia uma revisão em baixa em relação às previsões anteriores.

Esta nova previsão para 2019, apresentada no âmbito da 75.ª Assembleia Geral da IATA, realizada em Seul, também deverá ser inferior aos 30.000 milhões de dólares (26.807 milhões de euros) de lucro líquido que as companhias aéreas embolsaram em 2018, de acordo com os cálculos da IATA.