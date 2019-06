Actualidade

Teerão excluiu hoje negociar com Washington sem uma mudança visível do "comportamento geral" dos Estados Unidos, após o chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, assegurar estar pronto a dialogar "sem condições prévias" com a República Islâmica.

"A mudança do comportamento geral e dos atos dos Estados Unidos em relação à nação iraniana é o critério" que será tido em conta antes de qualquer eventual negociação, declarou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Abbas Moussavi.

Adiantou que "a República Islâmica do Irão não tem em conta jogos de palavras e a utilização de uma nova linguagem para exprimir objetivos secretos".