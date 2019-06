Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder da oposição, Ossufo Momade, pretendem assinar um acordo definitivo de paz até à primeira semana de agosto, anunciaram hoje.

"O mais tardar no início de agosto a cessação definitiva ou acordo de paz definitiva tem de ser celebrado", referiu Nyusi, à saída de um encontro com o presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) em Chimoio, capital da província de Manica, no interior centro do país.

Se assim for, "até às eleições [marcadas para 15 de outubro] a população saberá que a paz definitiva foi celebrada e há de ser um grande momento", acrescentou o chefe de Estado.