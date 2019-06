Actualidade

O ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, rejeitou hoje a ideia de que haja "uma crise de regime", como tinha considerado o líder do PSD, e defendeu a necessidade de "reduzir a incerteza política".

"Eu não acho nada que haja uma crise de regime, a representação está muito bem desenhada nas nossas democracias, são 19 democracias maduras (...) na área do euro, Portugal orgulhosamente faz parte desse grupo", afirmou Mário Centeno, quando instado a comentar as palavras do líder do PSD.

O ministro das Finanças falava aos jornalistas no final da apresentação do ensaio "A Europa não é um país estrangeiro", de José Tavares, que decorreu na Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII.