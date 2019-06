Actualidade

O ex-presidente da Câmara do Funchal Paulo Cafôfo afirmou hoje, na apresentação da sua candidatura à presidência do Governo da Madeira, que pretende contrariar a utilização da autonomia como "arma de arremesso político", privilegiando a "negociação" e a "responsabilidade".

"Infelizmente, a autonomia tem servido como arma de arremesso político. É uma autonomia que tem estado ao serviço do PSD para ser contra os madeirenses", disse perante dezenas de apoiantes à sua candidatura, nos jardins do Lido, no Funchal.

Paulo Cafôfo, que concorre como independente apoiado pelo PS às eleições legislativas de 22 de setembro, defendeu uma "autonomia de negociação e de responsabilidade", considerando que a mesma não pode servir para se estar "sempre a deitar as culpas para os outros ou de mão estendida perante Lisboa".