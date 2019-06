Síria

O Presidente dos EUA, Donald Trump, pediu no domingo à Síria e ao seu aliado, a Rússia, para cessarem "o bombardeamento infernal" em Idleb, uma província localizada a noroeste daquele país.

"Ouvi dizer que a Rússia, a Síria e, em menor medida, o Irão estão a efetuar um bombardeamento infernal na província de Idleb na Síria e a matar indiscriminadamente muitos civis inocentes. O mundo está a assistir a este massacre. Qual é o objetivo, o que querem alcançar? Parem!", escreveu Trump na rede social Twitter pouco antes da deixar os EUA para iniciar uma visita de Estado à Grã-Bretanha.

Os comentários foram feitos depois de na sexta-feira organizações não-governamentais sírias terem criticado a inação da comunidade internacional face à escalada de violência do regime sírio e do seu aliado russo na província de Idleb, resultando na mais significativa vaga de pessoas deslocadas desde o início do conflito.