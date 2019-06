Actualidade

A imagem de uma alta autoridade norte-coreana alegadamente enviada para um campo de trabalho após o fracasso da cimeira com os EUA em Hanói apareceu hoje na imprensa estatal da Coreia do Norte, junto ao líder Kim Jong-un.

As publicações norte-coreanas mostraram Kim Yong-chol sentado na mesma fila de Kim Jong-un, durante uma apresentação musical das mulheres dos oficiais do Exército Popular da Coreia.

Um jornal da Coreia do Sul noticiou na sexta-feira que Kim Yong-chol teria sido enviado para um campo de trabalho, ele que é um alto responsável do partido único no poder e homólogo norte-coreano do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, nas negociações sobre a questão nuclear.