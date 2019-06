Actualidade

A EDP pretende investir 3,5 milhões de euros numa central fotovoltaica flutuante no Alqueva, com 11.000 painéis e uma produção estimada de 6.000 MWh, replicando em escala industrial o projeto da barragem do Alto Rabagão (Montalegre).

Em declarações à agência Lusa, o presidente da EDP Produção, Rui Teixeira, afirmou que o projeto piloto da central fotovoltaica flutuante no Alto Rabagão, em teste desde novembro de 2016, "superou as expectativas", com uma produção 6% acima do previsto desde o seu arranque e uma eficiência maior do que as soluções similares em terra.

Por isso, a EDP pretende agora avançar para um novo projeto no Alentejo, mas com maior escala e complexidade, uma vez que o Alqueva é uma central hídrica com sistema de bombagem, que permite a reutilização da água para geração de eletricidade.