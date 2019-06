Liga das Nações

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, contou hoje com todo o grupo disponível no primeiro treino realizado no Porto, tendo em vista o embate com a Suíça, para as meias-finais da Liga das Nações, na quarta-feira.

No apronto que esta manhã decorreu no Estádio do Bessa, no Porto, e que teve 15 minutos abertos à comunicação social, participaram os 23 jogadores convocados.

Nesse período aberto aos jornalistas foi possível assistir ao aquecimento e também a alguns exercícios com bola, com os jogadores serem divididos em cinco grupos.