Óbito

Agustina Bessa-Luís, que hoje morreu aos 96 anos, afirmou numa palestra pública que era uma escritora mais conhecida do grande público do que lida, apesar das sucessivas reedições de títulos seus, nomeadamente, "A Sibila".

"Poucos são os que me leem, mas muitíssimo mais os que me conhecem", disse a escritora, que contou em seguida um episódio passado no Porto, em que uma senhora na rua de Cedofeita a interpelou e lhe disse: "Sabe gosto muito de si, até estou a pensar um dia destes comprar um livro seu".

A escritora nasceu em 15 de outubro de 1922, em Vila Meã, Amarante.