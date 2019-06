Europeias

O eurodeputado Carlos Zorrinho foi hoje reconduzido na liderança da delegação do Partido Socialista (PS) no Parlamento Europeu, confirmou à agência Lusa fonte do partido.

Eleito para um segundo mandato na assembleia europeia, nas eleições de 26 de maio, Carlos Zorrinho voltará a chefiar a delegação do PS na legislatura 2019-2024.

Em entrevista ao consórcio de meios de comunicação social portugueses constituído por Lusa, Público, Expresso, Antena 1, RTP, SIC e TVI, no final do anterior mandato, o eurodeputado socialista já tinha manifestado vontade de repetir a experiência.