Moçambique/Ciclones

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Bruxelas, 03 jun 2019 (Lusa) - A Comissão Europeia vai mobilizar 200 milhões de euros para a reconstrução de Moçambique após a destruição provocada pelos ciclones Idai e Kenneth, valor que se junta a 10 milhões já alocados, foi hoje anunciado.

Em comunicado, Bruxelas explicou que o objetivo é fazer face aos "efeitos devastadores" dos ciclones Idai e Kenneth, que afetaram a região em março e em abril passado, respetivamente.

Metade da verba será doada e a outra metade será em forma de empréstimo do Banco Europeu de Investimento (BEI) e o anúncio do valor foi feito na Conferência Internacional de Doadores, um evento de dois dias que decorreu no fim de semana na cidade da Beira, centro de Moçambique.