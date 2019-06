Actualidade

O novo presidente da Câmara do Funchal assumiu hoje formalmente o cargo, depois da renúncia de Paulo Cafôfo que é candidato à presidência do Governo da Madeira, afirmando ser tempo de "arregaçar as mangas" e "continuar a trabalhar".

"Não é tempo de grandes cerimónias, mas de arregaçar as mangas, ir para o terreno e continuar o trabalho que temos vindo a desenvolver até agora", declarou Miguel Silva Gouveia depois do Ato de Assunção de Funções, que aconteceu após reunião do município, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

"Não há nenhuma tomada de posse efetiva, porque este foi um processo automático, a partir do momento em que o presidente Paulo Cafôfo efetivou a renúncia das suas funções, no dia 01 de junho", realçou.