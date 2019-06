Actualidade

O emprego na construção aumentou 1,6% para 308,7 mil trabalhadores no primeiro trimestre face ao mesmo período de 2018, atingindo o valor mais alto desde 2013 após ter recuado 0,2% no ano passado, informou hoje a federação setorial.

"Desde 2013 que o número de trabalhadores da construção no trimestre inicial do ano não era tão elevado", refere a Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas (FEPICOP), apontando um aumento de cerca de 5.000 trabalhadores do setor até março, representativo de 6,5% do acréscimo do emprego total da economia (que cresceu 1,5% homólogos nesse período).

Em 2018 o emprego na construção tinha recuado 0,2% homólogos, para 307 mil trabalhadores, interrompendo a sequência de três anos de recuperação entre 2015 e 2017.