Óbito

A pintora portuguesa Paula Rego lamentou hoje a morte da escritora Agustina Bessa-Luís, com quem colaborou há quase vinte anos, sublinhando que foi surpreendida pela morte da autora.

"Foi uma extraordinária mulher, escritora, que deixou um enorme legado a todos nós", afirmou Paul Rego, em nota enviada à agência Lusa pela Casa das Histórias.

Paula Rego colaborou com Agustina Bessa-Luís no livro "As Meninas", editado originalmente em 2001, que reúne textos da escritora sobre pinturas da artista plástica.