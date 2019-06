Óbito

O poeta e escritor Nuno Júdice disse hoje que, com a morte de Agustina Bessa-Luís, desaparece uma constelação com os maiores nomes da literatura portuguesa do século XX, realçando que a escritora encontrava inspiração no mundo.

"Agustina era um dos maiores nomes da literatura do século XX, que ainda estava vivo, embora já há uns anos não estivesse em condições de escrever e, por isso, com ela, de facto, desaparece essa constelação onde estavam todos os nomes, como Vergílio Ferreira, [José] Cardoso Pires e [José] Saramago", referiu Nuno Júdice à agência Lusa.

Para o escritor, Agustina Bessa-Luís demonstrou sempre disponibilidade para com o outro, e caracterizava-se por ser uma pessoa fascinante, que encontrava nas pequenas coisas do mundo inspiração para os seus romances.