Óbito

Agustina Bessa-Luís era uma "pesquisadora da alma humana", dotada de uma perspicácia extraordinária para lidar com temas e personagens, afirmou hoje Maria Helena Santana, coordenadora do Grupo de Investigação "Património Literário" do Centro de Literatura Portuguesa.

"Não encontro outro escritor português no século XX com a mesma perspicácia da Agustina", disse à Lusa a professora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, autora de diversos trabalhos académicos sobre a obra da escritora Agustina Bessa-Luís, que morreu hoje, aos 96 anos, no Porto.

Maria Helena Santana lamenta que Agustina não tivesse tido, nos últimos anos de vida, "o destaque que a sua obra merece" no panorama da literatura nacional. Uma situação que a professora atribui, em grande parte, à personalidade esquiva da autora de "A Sibila".