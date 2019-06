Óbito

O escritor Mário Cláudio disse à agência Lusa que Agustina Bessa-Luís, que morreu hoje, aos 96 anos, é "uma grande figura do século XX", e que vai recordar a "mestra e amiga" como um "leitor apaixonado".

"Vou recordá-la primeiro como um leitor apaixonado da obra, e depois como mestra, alguém que me ensinou muito sobre o que é a escrita e a vida literária. (...) Depois, vou recordá-la como uma amiga, com quem partilhei muitos dias da minha vida, com um diálogo muito ameno e enriquecedor para a minha parte, e que se tornou absolutamente inesquecível", afirmou, numa conversa por telefone com a Lusa.

Para o escritor portuense, a autora de "A Sibila" (1954) "vai ficar como uma grande figura do século XX, talvez a maior figura na área da ficção", pedindo ainda assim que seja feito "um trabalho de tratamento e divulgação da sua obra".