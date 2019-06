Óbito

O Grupo Babel, que assumiu a antiga Guimarães Editores, responsável pela publicação das obras de Agustina Bessa-Luís por mais de seis décadas, declarou hoje ter recebido "com imensa tristeza" a notícia da morte da escritora, aos 96 anos.

Numa resposta enviada à agência Lusa por Maria José Pereira, editora do grupo, foi com "imensa tristeza e pesar" que foi acolhida a notícia, com a perda "desse grande nome das letras e da cultura nacionais".

A obra de Agustina é "uma obra de qualidade onde podemos reconhecer muita da vivência das nossas gentes, sobretudo das gentes da região do Douro", e a escrita da autora transpôs Portugal "além fronteiras" ao ser publicada e reconhecida em várias línguas.