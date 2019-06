Actualidade

A indústria na Venezuela registou uma quebra de 95% desde 1999, durante os mandatos presidenciais de Hugo Chávez e de Nicolás Maduro, de acordo com a Confederação Venezuelana de Industriais (Conindustria).

"O que está em funcionamento neste momento em termos de capacidade manufatureira na Venezuela está perto de 5%" se compararmos "com o que havia no final do segundo Governo de Rafael Caldera", antecessor de Hugo Chávez, afirmou o principal dirigente da Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, em declarações à agência de notícias Efe.

Na semana passada, após mais de três anos de silêncio oficial, o banco central da Venezuela revelou que o Produto Interno Bruto (PIB) registou um decréscimo de 22,5% no terceiro trimestre de 2018, completando 19 trimestres em perda, apesar de alguns setores terem sido ainda mais afetados, como o setor industrial, que acumulou 21 trimestres seguidos em queda.