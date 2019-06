Actualidade

As assinaturas mensais de transportes na Área Metropolitana do Porto (AMP) ganharam 14.603 novos clientes nos últimos dois meses, com a entrada em vigor do designado passe único, revelou à Lusa fonte da Transportes Intermodais do Porto (TIP).

De acordo com a TIP, que gere o tarifário Andante, dados recolhidos entre 20 de março e 30 de maio mostram ainda que 39.289 clientes deixaram os passes Zona 2 e 3 para comprar o metropolitano, que custa no máximo 40 euros mensais por utente.

A TIP acrescenta que, em 01 de maio, entrou em vigor a segunda fase do Programa de Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART), com o "início da comercialização da assinatura Andante municipal, que permite circular dentro de cada um dos municípios da AMP" por 30 euros mensais.