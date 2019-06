Actualidade

Soldados das forças governamentais do Sudão do Sul cometeram abusos em massa contra civis durante operações militares contra os rebeldes no estado de Yei River, denunciou hoje a organização Human Rights Watch (HRW).

Segundo a HRW, entre dezembro de 2018 e março de 2019, soldados alvejaram civis, saquearam e queimaram casas e plantações e perseguiram e expulsaram milhares de residentes das suas aldeias.

A organização documentou igualmente violações e violência sexual praticada pelos membros das forças governamentais.