Liga das Nações

A seleção portuguesa de futebol cumpriu hoje o último treino antes do embate com a Suíça, das meias-finais da Liga das Nações, na quarta-feira, numa sessão em que Fernando Santos voltou a ter todos os jogadores disponíveis.

No Estádio do Bessa, no Porto, durante os primeiros 15 minutos do apronto, que foram abertos à comunicação social, os 23 convocados de Fernando Santos efetuaram os habituais exercícios de aquecimento, primeiro sem bola, com aparente boa disposição.

Como é habitual, o selecionador português observou o treino algo afastado do grupo, com os adjuntos de Fernando Santos a darem as 'ordens' aos jogadores, que trabalharam em dois grupos, com os três guarda-redes a aquecerem à parte.