Actualidade

O Fórum para a Competitividade adverte que apesar da aceleração para 1,8% no primeiro trimestre, a economia portuguesa registou o segundo menor crescimento entre os países menos desenvolvidos da União Europeia e mantém uma "fraca posição".

"Dentro dos países menos desenvolvidos da UE [União Europeia] só a Grécia cresceu menos do que Portugal e os outros cresceram muito mais, o que nos coloca na posição de vir a ser ultrapassados por todos", lê-se na nota de conjuntura de maio do Fórum para a Competitividade, hoje divulgada.

Para o economista Pedro Braz Teixeira, responsável pelo documento, se "há quem se regozije com o facto de o crescimento português do primeiro trimestre de 2019 (1,8%) ter sido ligeiramente superior à da média da UE (1,5%)", o facto é que "não há grande justificação para isso" e "nada justifica a complacência com que estes dados têm sido recebidos".