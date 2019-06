Actualidade

Todas as turmas do ensino secundário serão mais pequenas a partir de setembro e terão ainda menos estudantes caso haja alunos com necessidades específicas, segundo o despacho hoje publicado em Diário da República.

A partir do próximo ano letivo, a redução do número de alunos por turma vai alargar-se ao ensino secundário, segundo o despacho de constituição de turmas.

Assim, as turmas do ensino científico-humanístico passam a ter no máximo 28 alunos, o que significa menos dois do que estava estabelecido.