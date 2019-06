Actualidade

O PSD de Barcelos manifestou hoje "profunda preocupação" com o "futuro imediato" do município, na sequência da prisão domiciliária do presidente da Câmara, considerando que se trata de uma "situação vergonhosa, muito grave e única" na história do concelho.

Em comunicado, o PSD questiona quais serão as consequências para o funcionamento do executivo municipal, no distrito de Braga.

Na segunda-feira, o Tribunal de Instrução Criminal do Porto aplicou prisão domiciliária, com vigilância eletrónica, ao presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes, proibindo-o ainda de contactos com os funcionários do município.