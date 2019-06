Ébola

A epidemia do vírus Ébola já causou 1.346 mortos na República Democrática do Congo (RDCOngo), de acordo com o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde do país.

Em apenas um dia houve mais sete mortos confirmados, face ao último balanço, em que o número de mortos era 1.339.

Desde o início da epidemia, declarada em agosto de 2018 na RDCongo, o número de infetados é de 2.008, dos quais 1.914 confirmados em laboratório, enquanto 539 pessoas já foram curadas.