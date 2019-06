Actualidade

Nuno Manta Santos vai treinar o Marítimo, sucedendo a Petit, anunciou hoje o clube madeirense da I Liga portuguesa de futebol.

De acordo com a nota publicada no sítio oficial maritimista na Internet, a apresentação do novo treinador será feita às 16:30 no complexo desportivo do clube, em Santo António.

Nuno Manta Santos tem 40 anos e passou toda a carreira no Feirense, tendo começado na época 2010/11 nas camadas jovens.