Sudão

O presidente do Conselho Militar Transitório do Sudão, Abdelfatah Burhan, anunciou hoje a suspensão de todos os acordos alcançados nas últimas semanas com a oposição e comprometeu-se a convocar eleições num prazo de nove meses.

A ideia foi já rejeitada pela oposição sudanesa, que classificou a proposta como uma tentativa de 'reeditar' os passos do ex-Presidente Omar al-Bashir, deposto pelos militares em abril.

O anúncio de Burhan foi feito num discurso na televisão sudanesa depois de, na segunda-feira, as Forças Armadas terem lançado uma operação militar para desmobilizar o acampamento de opositores em Cartum que resultou em pelo menos 35 mortos e centenas de feridos.