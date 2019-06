Actualidade

Salvador Sobral e Sara Tavares são os cabeças de cartaz da quinta edição do Azores Burning Summer Festival, que acontece a 30 e 31 de agosto, na freguesia do Porto Formoso, em São Miguel.

Pelo programa do Azores Burning Summer 2019 - "o mais forte de sempre", segundo o diretor artístico do festival, Filipe Tavares --, passam também Terrakota, Cais do Sodré Funk Connection, Tcheka, Mário Laginha e Jennie Bellestar, vocalista das The Belle Stars, que atuará com Adrian Sherwood, que se juntam aos cabeças de cartaz anunciados hoje, em conferência de imprensa.

O "primeiro e único eco festival da região" tem, também, uma programação ecológica, que arranca já esta semana com a transmissão, na Antena 1 Açores, de quatro ECO TALKS, debates que vão versar sobre os temas "O Futuro dos Recursos Marinhos", "urbanismo e Ordenamento do Território", "Gestão de Água" e "Educação - Novos Paradigmas".