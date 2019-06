Moçambique/Ciclones

O Governo moçambicano afirmou hoje que vai continuar as discussões com os doadores para a definição dos mecanismos de canalização dos fundos prometidos para a reabilitação das infraestruturas destruídas por ciclones nas regiões norte e centro.

"As discussões com os doadores vão prosseguir, para a definição dos mecanismos de canalização dos apoios", declarou o porta-voz do Conselho de Ministros de Moçambique, Augusto de Sousa, falando em conferência de imprensa no final da sessão do órgão.

O executivo pretende saber como é que os parceiros internacionais vão encaminhar os 1,2 mil milhões de dólares (cerca de mil milhões de euros) que prometeram na conferência internacional de doadores realizada sexta-feira e sábado passados na cidade da Beira, acrescentou Sousa.