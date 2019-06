Actualidade

A Mostra Espanha 2019 vai decorrer este ano, entre junho e dezembro, em 20 cidades do país, para divulgar o património cultural espanhol através de exposições, música, artes cénicas, conferências e encontros, foi hoje anunciado, em Lisboa.

O evento, este ano em 6.ª edição, com mais de 80 iniciativas, apresenta um programa de atividades culturais para dar "uma visão do dinamismo e criatividade das indústrias culturais espanholas" no momento atual, segundo a organização, que apresentou o programa na Embaixada de Espanha, em Lisboa.

A Cine-Fiesta - Mostra de Cinema Espanhol, uma mostra de fotografia de Quique Jiménez, a exibição da pintura do século XVII "Frei Pedro Machado", de Francisco de Zurbarán, concertos de Ana Alcaide, do coro La Trova, da Orquestra Sinfónica das Astúrias, espetáculos de Rocío Molina e Eduardo Guerrero são apenas algumas das propostas do programa que decorre até 31 de dezembro.