Operação Marquês

O juiz de instrução Ivo Rosa vai interrogar Ricardo Salgado a 08 de julho, no âmbito da Operação Marquês, apesar do ex-presidente do BES não ter pedido a abertura de instrução, disse à Lusa fonte judicial.

Ricardo Salgado não pediu a abertura de instrução do processo alegando estar impedido de se defender, por falta de segurança dos ficheiros das escutas e também pela elevada probabilidade do juiz Carlos Alexandre dirigir esta fase processual, o que não viria a acontecer.

No requerimento dirigido Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) o ano passado, o ex-presidente do BES considerou que se verificava "um justo impedimento para o exercício do direito de defesa, na vertente de requerer a abertura de instrução, na medida em que a sua defesa está impossibilitada em aceder em condições de segurança aos ficheiros das escutas telefónicas que lhe foram disponibilizados pelo próprio Ministério Público (MP)".