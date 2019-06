Actualidade

O terceiro e último volume das obras completas de Mário Henrique-Leiria, editadas pela E-Primatur, vai ser apresentado no próximo sábado, numa sessão que conta com intervenções do artista Cruzeiro Seixas, um dos precursores do surrealismo em Portugal.

"Manifestos, Textos Críticos e Afins - Obras Completas III" fecha a edição da obra integral do escritor surrealista Mário Henrique-Leiria, que fica, assim, disponível, pela primeira vez.

O livro vai ser lançado no dia 08 de junho, na Feira do Livro de Lisboa, com a presença de Cruzeiro Seixas, poeta e "homem que pinta" (como o próprio se auto designava), e de Tania Martuscelli, organizadora da obra, que vão conversar sobre Mário Henrique-Leiria.