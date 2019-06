Actualidade

O Presidente dos EUA, Donald Trump, foi hoje brando nas críticas à primeira-ministra britânica, com quem se reuniu no segundo dia da visita de Estado ao Reino Unido, mas mesmo assim disse que teria negociado de forma diferente o 'Brexit'

"Eu gostei muito de trabalhar consigo. Você é uma grande profissional e uma pessoa que ama muito o seu país", elogiou Trump, dirigindo-se a Theresa May, numa conferência de imprensa conjunta em Londres, onde se encontra desde segunda-feira.

Porém, não resistiu e disse que, no lugar dela, teria "processado" a União Europeia para forçar a saída do Reino Unido, adiada da data prevista de 29 de março devido ao impasse existente no Parlamento sobre o acordo negociado com Bruxelas.