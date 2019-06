Actualidade

O antigo dirigente do PSD Miguel Relvas classificou hoje as declarações do Presidente da República como "uma injeção de ambição dirigida à direita portuguesa", considerando "totalmente desadequado" transformar um aviso sobre a crise da direita "numa questão sistémica".

"Desvalorizar a posição de Estado que o Presidente da República demonstrou, e tem demonstrado, em relação ao sistema político revela bem o estado de negação em que alguns atores políticos se encontram neste momento", afirmou o antigo ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares de Passos Coelho, numa resposta escrita enviada à Lusa.

Questionado sobre a análise feita, na sexta-feira, pelo Presidente da República de que "há uma forte possibilidade de haver uma crise na direita portuguesa nos próximos anos", Miguel Relvas - que atualmente é apenas militante de base do PSD - disse interpretar as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa como "uma injeção de ambição dirigida à direita portuguesa".