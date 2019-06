Actualidade

Uma exposição de pintura de Manuel Costa Cabral, que reúne obras inéditas criadas nos anos 1990, nos Estados Unidos, vai ser inaugurada na sexta-feira, na Travessa da Ermida, em Lisboa.

A exposição intitula-se "Minha solidão sente-se acompanhada", e será inaugurada às 18:00 desse dia, ficando patente até 13 de julho, com cinco obras de pintura criadas numa residência artística nos Estados Unidos, a convite do Art Institute of Chicago.

O título, de acordo com a organização, é retirado de "Yolanda", canção com letra e música de Pablo Milanés, e reúne cinco obras de pintura sobre papel feitas nos anos 1990, no âmbito da residência iniciada em 1991.