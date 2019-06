Actualidade

O Algarve pode ter, até ao final do século, mais eventos meteorológicos extremos e uma maior mortalidade devido a ondas de calor, assim como problemas causados por cheias e pelo avanço do mar, aponta um estudo hoje divulgado.

A subida do nível do mar, o aumento da temperatura e a diminuição dos recursos hídricos são os fatores que se prevê que tornem a região do Algarve mais vulnerável até ao final do século, aponta o cenário traçado no Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PIAAC).

Segundo disse à Lusa o coordenador científico do plano, Luís Dias, um modelo estatístico desenvolvido no plano estima que "a mortalidade no Algarve associada a eventos particularmente quentes pode subir de 2% para 7%", sobretudo no sotavento (leste) algarvio, sendo Alcoutim "a situação mais preocupante".