Actualidade

Cerca de 30 marcas portuguesas do setor da moda estarão reunidas em Paris, de 18 a 20 de junho, enquanto decorre a Semana de Moda Masculina da capital francesa, numa iniciativa de algumas associações do setor.

O Showcase Moda Portugal, uma iniciativa promovida pelo pelo Centro de Inteligência Têxtil (CENIT) e pela Associação Nacional das Indústrias e Vestuário e Confeção (ANIVEC), em parceria com as associações setoriais ligadas ao universo da moda, "pretende promover de forma inovadora, em linha com as melhores práticas internacionais, não só o 'Made in Portugal' [feito em Portugal], mas também as marcas e o design com assinatura nacional", refere a organização, num comunicado hoje divulgado.

A iniciativa, que se realizou pela primeira vez em 2017, servirá para "apresentar ao público especializado as propostas para a estação primavera/verão 2020 de designers, marcas industriais, calçado e joalharia num espaço de partilha com o 'lifestyle' português".