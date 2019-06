Liga das Nações

O selecionador Fernando Santos afirmou hoje que Portugal vai defrontar uma Suíça de "grande qualidade", nas meias-finais da Liga das Nações de futebol, e assumiu que João Félix poderá estrear-se quarta-feira frente aos helvéticos, no Estádio do Dragão.

"Se não estivesse pronto a jogar, não estava convocado. Quando eu convoco um jogador, não tem a ver com a sua idade, tem a ver com sua capacidade. Se foi convocado, é porque está pronto a jogar. Se eu entender, claro", afirmou Fernando Santos, no Porto.

O selecionador português falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do embate com os suíços, que marca o arranque da primeira fase final da Liga das Nações e da primeira competição internacional que Portugal recebe desde o Euro2004.