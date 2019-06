Actualidade

Cerca de 50 pessoas manifestaram-se hoje, em frente ao Ministério das Infraestruturas e da Habitação, em Lisboa, para exigir a suspensão temporária de todos os despejos até que estejam constituídas "alternativas dignas e adequadas" de habitação.

"Estamos a pedir uma suspensão temporária dos despejos enquanto não há soluções, dizendo que, se há assim tanta fé que a Nova Geração de Políticas de Habitação vai funcionar no futuro, então que se suspenda os despejos até lá, porque as pessoas estão a ser despejadas agora", afirmou a presidente da Habita - Associação pelo Direito à Habitação e à Cidade, Rita Silva, em declarações à agência Lusa.

No âmbito da ação de protesto, os cidadãos, que se encontram em situação de despejo, ergueram cartazes com mensagens como "Habitação para todos", "Há uma crise de habitação", "Despejos sem solução não!", "Regulem as rendas" e "Contra a financeirização do mercado imobiliário".