Venezuela

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, defendeu hoje, em reunião com o secretário-geral da ONU, que a Venezuela deve realizar eleições de forma urgente, para evitar "uma confrontação civil ou uma intervenção militar externa".

Augusto Santos Silva disse à Lusa, à margem da reunião com António Guterres, na sede das Nações Unidas, que transmitiu ao secretário-geral da ONU as mensagens principais da reunião realizada na segunda-feira em Nova Iorque entre o Grupo de Contacto Internacional para a Venezuela e alguns países do Grupo de Lima, onde esteve presente.

O chefe da diplomacia portuguesa e o secretário-geral da ONU concordaram, segundo o governante, na necessidade urgente da realização de eleições na Venezuela "para devolver a palavra" ao povo e para evitar "aquilo que ninguém quer - uma confrontação civil ou uma intervenção militar externa".