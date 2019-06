Actualidade

A missão portuguesa para os Jogos Europeus de Minsk2019 foi hoje apresentada em Lisboa e Governo e Comité Olímpico de Portugal (COP) admitiram ter "elevadas" expectativas, depois da conquista de 10 medalhas em Baku2015.

Com uma delegação de 99 atletas repartidos por 13 modalidades diferentes, chefiada por Marco Alves, e com nomes de 'peso', como a judoca Telma Monteiro ou o canoísta Fernando Pimenta, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, antecipou uma "boa representação" nacional na Bielorrússia.

"[As expectativas] Estão elevadas, temos uma representação que augura uma boa representação do ponto de vista das medalhas. Sobretudo, que entreguem o melhor que têm, é isso que se exige neste momento e exige-se também por conta de o Estado ter feito nos últimos anos uma aposta muito grande, seja no aumento do financiamento, na criação de apoios aos treinadores ou na criação das unidades de apoio ao alto rendimento", disse.