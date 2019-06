Actualidade

O poeta angolano Zetho Cunha Gonçalves é o vencedor da primeira edição do prémio de literatura dstangola/Camões, pela obra "Noite Vertical", indica o sítio oficial do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua.

O galardão, no valor de 15 mil euros, será entregue a 10 de junho, no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, na União dos Escritores Angolanos, em Luanda, numa cerimónia que vai contar com a declamação de poemas do livro vencedor.

"O Prémio de Literatura dstangola/Camões, lançado no início do ano pelo dstgroup e pelo Camões I.P. pretende distinguir, anualmente e de forma alternada, títulos em poesia e em prosa, de autores nascidos em Angola e publicados em língua portuguesa", anunciou o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua no seu sítio oficial, na Internet.