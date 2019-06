Actualidade

A Assembleia Municipal de Lisboa recomendou hoje à Câmara a conclusão do plano de pormenor da reabilitação urbana das Janelas Verdes, para a ampliação do Museu Nacional de Arte Antiga, reconhecendo o trabalho de António Filipe Pimentel.

O texto apresentado pelos socialistas Simonetta Luz Afonso e José Leitão, aprovado por unanimidade, além de pedir a promoção e valorização do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), recomendava a Câmara a concluir, "com a brevidade possível, o Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana das Janelas Verdes, com vista à futura ampliação do Museu".

Os deputados municipais manifestaram ainda "reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por António Filipe Pimentel na promoção cultural e artística no exercício das funções de diretor do Museu Nacional de Arte Antiga", tendo aprovado ainda uma saudação do PPM e uma outra apresentada pelo deputado independente Rui Costa.