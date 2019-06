Actualidade

(SUBSTITUIÇÃO) Nações Unidas, 04 jun 2019 (Lusa) - Portugal não compreende por que ainda não há novo Governo na Guiné-Bissau, disse hoje o chefe da diplomacia portuguesa, considerando existirem "todas as condições" para o Presidente guineense indigitar o primeiro-ministro e marcar eleições presidenciais.

"Não compreendemos porque é que esse Governo ainda não foi formado", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, à margem de um encontro com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, na sede da organização em Nova Iorque.

O governante português afirmou que as eleições legislativas de 10 de março determinaram "uma relação de forças" na Assembleia Nacional Popular, com a vitória do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde (PAIGC, liderado pelo antigo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira).